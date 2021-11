No Green pass, a Milano tensioni dopo comizio di Kennedy jr

No Green pass a Milano, dopo il comizio con circa 4mila persone radunate all’Arco della Pace per partecipare alla manifestazione contro il vaccino anti Covid organizzata da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children's Health Defense, alcuni manifestanti sono riusciti ad arrivare a piazza Duomo tentando di forzare, senza riuscirci, il cordone delle forze dell’ordine. Nessuna carica per ora si è registrata, anche se in piazza Duomo ci sono stati momenti di tensione e delle colluttazioni. "Il dispositivo organizzato dalla Questura di Milano è riuscito ad isolare e cinturare in piazza Duomo i manifestanti più facinorosi che intendevano partire per l'ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina", rende noto la Questura.Quasi tutti senza mascherina, i manifestanti presenti all'Arco della Pace hanno intonato cori come ‘la gente come noi non molla mai’, ‘fascisti, fascisti’ e ‘vergogna’.

"Ci hanno preso ogni diritto in America, è un colpo di Stato globale e questo è accaduto solo in 20 mesi. Il Green pass è colpo di Stato, uno strumento che usano per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza", ha detto Robert Kennedy jr durante la manifestazione. E ha aggiunto: “Se il green pass non è una misura sanitaria perché non è emesso dal ministero della Sanità ma da quello delle Finanze? Credono che siamo stupidi. A cosa serve questo green pass a cosa serve essere tutti vaccinati? Io non sono contro i vaccini, sono solo contro i vaccini cattivi”.

“Non vi dico cosa penso io - ha rimarcato - ma cosa Pfizer ha detto alla Fda. Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per tre anni ma lo ha tagliato a 6 mesi e ha dato il vaccino anche al gruppo di controllo. Perché hanno finito lo studio così in fretta in sei mesi? Perché hanno capito che nel giro di sei mesi la protezione degli anticorpi sparisce. Quindi hanno ridotto lo studio a sei mesi perché il risultato non era quello pianificato”.

MANIFESTANTI AL DUOMO

Conclusa la manifestazione i partecipanti si sono allontanati dalla piazza. Meno di un migliaio quelle partite in corteo all’interno di Parco Sempione. Il corteo è stato però fermato dalla polizia in tenuta anti sommossa alla fine di via Orefici. Gli agenti hanno impedito ai manifestanti di attraversare piazza del Duomo, per raggiungere piazza Fontana, dove era stato organizzato un sit in no green pass. Il corteo ha sfilato per via Dante e piazza Cordusio. Alcune centinaia di manifestanti si sono quindi ritrovati in piazza Fontana, dove sono stati cinturati dai contingenti delle forze dell'ordine. Altri numerosi manifestanti, nonostante il blocco della polizia, sono confluiti in forma non organizzata in piazza Duomo, monitorati dai reparti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.