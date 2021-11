Modica, parcheggi liberi per i disabili nelle zone blu

Dal 1° gennaio 2022, i titolari del contrassegno disabili potranno parcheggiare nelle aree di sosta a pagamento (nel caso in cui fossero occupati gli stalli riservati). Lo stabilisce il nuovo Codice della Strada che appunto entrerà in vigore con l’inizio del prossimo anno. Per anticipare i tempi, il Sindaco, di concerto con il Comando di Polizia Locale e la Ditta che gestisce il servizio di sosta a pagamento in Città, ha anticipato questa data. Da lunedi 15 novembre i possessori del contrassegno disabili potranno posteggiare gratuitamente anche negli stalli a pagamento.