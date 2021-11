Erano ubriachi e guidavano di notte, due persone denunciate a Rosolini

Nelle scorse ore, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno incrementato il numero di servizi esterni finalizzati al controllo della circolazione stradale e al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel solo comune di Rosolini, in orario notturno, i Carabinieri, utilizzando l’etilometro in dotazione, hanno sanzionato diversi automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica procedendo alle sanzioni accessorie del fermo amministrativo di 1 autoveicolo, al ritiro di 2 patenti di guida ed alla decurtazione di 20 punti. Due automobilisti, il cui tasso alcolico superava 0,8 g/l, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per il reato di guida in stato di ebbrezza.