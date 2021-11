Giornata della Prematurità, Rosolini la celebra dopo 10 anni dall'istituzione

Dopo 10 anni dalla sua istituzione, per la prima volta Rosolini celebra la Giornata Mondiale della Prematurità che ha come scopo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle sfide che i prematuri affrontano appena nati e le problematiche fronteggiate dalle famiglie.

“È importante rendere la collettività consapevole di una tematica ardua e complessa che riguarda 30.000 neonati italiani ogni anno. Con questa iniziativa ci proponiamo di affrontare un aspetto delicato come il tenero rapporto che si instaura tra una madre e un figlio nato prematuro, coinvolgendo quante più persone possibile, sia che queste siano madri, padri o semplicemente chi con spirito empatico sceglie di abbracciare un tema di cui ad oggi si parla poco” con queste parole l’assessora ai Servizi sociali, Concetta Cappello, invita la città a partecipare all’incontro che si terrà mercoledì 17 novembre nella Sala Cartia del Palazzo Comunale alle 18. Un’occasione da non perdere data la partecipazione di esperte in grado di fornire non solo pareri, ma dati concreti.