Siracusa, minaccia i genitori di morte dopo una lite: finisce in carcere

Alle 3 di questa notte, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti per una lite in famiglia ed hanno arrestato un uomo di 33 anni, siracusano, per i reati di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’uomo, disoccupato, ha minacciato di morte i propri genitori, anche in presenza dei poliziotti intervenuti.

Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Cavadonna.