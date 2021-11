I poliziotti ieri sera verso le 20,30, sono intervenuti a Siracusa per una lite in famiglia, a seguito della quale un uomo di 52 anni, originario della Repubblica delle Mauritius, è stato denunciato per il reato di minacce aggravate nei confronti della compagna. Sono state attivate le procedure previste dal Codice Rosso per la tutela della vittima.