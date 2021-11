Tragedia a Caltanissetta, neonato di un mese muore per asfissia

Questa mattina un neonato di un mese è morto per asfissia durante il trasporto al pronto soccorso del Sant'Elia di Caltanissetta.

I genitori hanno chiamato la centrale del 118 intorno alle 8.30. Mentre l’ambulanza cercava di raggiungere l’abitazione di via Roma, l’operatore ha dato loro telefonicamente delle istruzioni per cercare di rianimarlo, ma senza successo.

Quando i soccorritori sono giunti nella casa del bimbo, il piccolo era già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale, dove il neonato è arrivato già morto.

La polizia ha aperto un’indagine sul caso per fare luce sulle cause del decesso.