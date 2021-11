Incidente sulla Palermo - Catania, morto un motociclista di 29 anni

Un motociclista di 29 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A19, Palermo - Catania. In territorio di Termini Imerese si sono scontrate una moto ed una Fiat Panda. Per cause ancora da stabilire, i due veicoli sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato il 29enne. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, per il motociclista non c'era più nulla da fare. uil posto dell'incidente mortale è intervenuta la Polstrada per eseguire i rilievi.