Comunali a Palermo, Figuccia: "Troppi candidati, primarie nel Centro destra"

"I Palermitani vogliono sapere chi sarà il prossimo candidato sindaco della città per il centro destra unito.

In ogni angolo, dalla periferia al centro, ci chiedono di conoscere con quale programma libereremo Palermo, tirandola fuori dalle macerie lasciate da Orlando. E' tempo di unità e generosità e la sintesi va trovata in fretta, mettendo a servizio le migliori competenze, un grande cuore, tanto coraggio e tutto l'impegno possibile. Serve spirito di abnegazione, amore incondizionato per la città e tanta pazienza. Sono certo che il quadro si completerà in fretta, altrimenti proporremo primarie, attraverso cui la parola passerà direttamente ai Palermitani!". Così su Facebook Vincenzo Figuccia.