Palermo, 5 consiglieri di Circoscrizione aderiscono a Fratelli d'Italia

Cinque consiglieri di circoscrizione ieri hanno aderito a Fratelli d'Italia, nel corso di un incontro con il deputato nazionale Carolina Varchi, dell'eurodeputato Giuseppe Milazzo, del coordinatore cittadino Francesco Scarpinato, capogruppo al comune di Palermo, e del consigliere comunale Fabrizio Ferrara. Sono Giuseppe Di Vincenti (eletto con Forza Italia) della Quarta circoscrizione, Roberto Lucido (eletto con Per Palermo con Fabrizio) della Quinta, Giuseppe Valenti e Alfredo Siino (eletto con Per Palermo con Fabrizio) della Sesta e Fabio Costantino (eletto con Forza Italia) della Settima circoscrizione.

"La crescita di Fratelli d'Italia anche Palermo testimonia la lungimiranza e la concretezza del progetto che Giorgia Meloni ha saputo costruire nel tempo. E' evidente che la coerenza di principi e valori di Fratelli d'Italia continua ad attrarre simpatizzanti, non possiamo che accogliere con piacere l'arrivo di questi consiglieri che conoscono il territorio e sono sempre pronti al dialogo con i cittadini", dice Carolina Varchi.

"Registriamo con piacere queste ulteriori adesioni a sostegno del progetto di Giorgia Meloni e del gran lavoro che stanno svolgendo i dirigenti locali", aggiunge Giuseppe Milazzo. Per Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino, "con l'innesto di questi altri validissimi consiglieri di circoscrizione Fratelli d'Italia conquista nuova linfa e si radica sempre di più nel territorio nella consapevolezza che alle prossime amministrative nel capoluogo sarà fondamentale il contributo di tutti per il rafforzamento e l'affermazione del nostro del partito e del centrodestra". Secondo Fabrizio Ferrara "il passaggio di 5 consiglieri denota la grande attenzione che Fratelli D'Italia sta riservando al territorio e allo stesso tempo testimonia una forte crescita del partito in città e non solo".