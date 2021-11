I carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 57enne ed una 72enne del posto, che, mediante la manomissione del contatore, avevano realizzato un sistema che consentiva loro un conteggio in difetto dei consumi rispetto a quelli realmente consumati, così gravando sulle tasche degli altri utenti ai quali di fatto vengono ripartite dal gestore le somme in tal modo non esigibili.