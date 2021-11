Maltempo, trovato morto 80enne disperso in Sardegna

È stato trovato privo di vita l'80enne disperso questa mattina trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, al lavoro da diverse ore con gli specialisti Saf, che hanno perlustrato tutta la zona insieme a protezione civile, volontari e carabinieri.

L'uomo, che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. Poi era rimasto bloccato e sceso dalla vettura, trovata capovolta, è stato trascinato via dall'acqua.