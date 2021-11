Festeggia sui social la concessione dei domiciliari: arrestato a Noto

Ha goduto per pochi giorni del beneficio degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. Un soggetto di Noto, arrestato pochi giorni fa per estorsione e condotto in carcere dai Carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia, al termine dell’udienza di convalida si era visto concedere gli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Siracusa.

Nonostante le prescrizioni impostegli dal Giudice di non comunicare con persone diverse dai suoi avvocati e dai parenti conviventi, l’uomo non ha resistito alla tentazione di usare i social per rivolgere epiteti sgradevoli ai Carabinieri subito dopo l’uscita dal Tribunale di Siracusa.

Inoltre, poche ore più tardi, l’uomo ha postato su un noto social network alcune foto mentre consumava una cena con amici che non poteva frequentare trovandosi agli arresti domiciliari.

Per sua sfortuna, sul web, oltre ai follower, l’uomo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Noto che hanno riferendo l’accaduto all’Autorità Giudiziaria.

Per le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, su ordine di aggravamento emesso dall’Autorita Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.