Criticità al Pronto soccorso di Siracusa, il Pd chiede cambio di passo

"Il Pd Siracusa al fianco degli infermieri che protestano per la situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, chiedendo maggiore sicurezza e tutele.

Uno scenario allarmante e preoccupante quella della sanità siracusano che ha il suo vertice più basso nello stato dell’Umberto I e del suo Pronto Soccorso. Durante la pandemia e il primo lockdown sono emersi prepotenti tutti i limiti della struttura e di un management inadeguato, ma col passare del tempo, questi deficit non sono stati sanati. La cronica mancanza di personale sommata a scelte strategiche insensate e alla chiusura o all’accorpamento di interi reparti, rendono complicato, esasperante e non sicura la fruizione dell’ospedale da parte dell’utenza e al contempo complicano inevitabilmente il lavoro di medici e infermieri". A chiedere un cambio di passo è il segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno.