Martino Failla nominato coordinatore di Italia Viva a Floridia

“L’intera comunità di Italia viva si prepara a riunirsi, dopo lo stop forzato del 2020, per l’appuntamento annuale della Leopolda. Sono orgogliosa del fatto che quest’anno la nostra provincia potrà vantare una partecipazione ancora più ampia rispetto agli scorsi anni e sono certa che per tutti noi sarà un momento importantissimo di incontro e confronto. Malgrado il fermento dettato dalla preparazione per la partenza, tuttavia, non si ferma il lavoro di strutturazione provinciale e pertanto, con immenso piacere, io ed il componente dell’esecutivo regionale Giancarlo Garozzo, abbiamo accettato l’invito di Giorgio Cordì, responsabile del comitato di Floridia, a partecipare alla riunione tenutasi venerdì sera. Nel corso della serata i componenti del comitato hanno, all’unanimità, accolto con favore l’invito di Cordì a proporre Martino Failla come coordinatore territoriale. Preso atto della sua disponibilità, quindi, ho accolto la proposta provvedendo a formalizzare la sua nomina.” La nomina è stata fatta dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva, Alessandra Furnari.