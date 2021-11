Durante le operazioni di pulizia di strade a Menfi, dopo il nubifragio la scorsa settimana, i volontari della protezione civile regionale hanno trovato un ordigno bellico.

Il ritrovamento è avvenuto in contrada Cavarretto al confine della città.

La bomba probabilmente è risalente alla seconda guerra mondiale. Le forze dell'ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e hanno avvertito la prefettura per la bonifica dell'area.