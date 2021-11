Con l'auto finisce dentro un canale: morto un barista 40enne di Marsala

Incidente mortale lungo la strada statale 115, a Marsala, nel Trapanese. La vittima è Riccardo Rallo, di 40 anni. Era alla guida di un'auto che si è ribaltata ed è finita dentro un canale. E' accaduto la notte scorsa. Rallo lavorava come barista in un locale di piazza Caprera. Stava tornando da Mazara alla guida di un’auto Fiat Stilo, non di sua proprietà, all’altezza di contrada Cuore di Gesù, nel quartiere di Terrenove Bambina, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è quindi capovolta e poi è finita dentro un canale ai margini della strada. E’ morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.