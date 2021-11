Petrolchimico di Siracusa, presentato dossier per area di crisi complessa

"E' un passo essenziale per potere ottenere dal Governo nazionale i finanziamenti necessari. L'area industriale di Siracusa contribuisce in maniera significativa al Pil della Sicilia quindi approvare il dossier e trasmetterlo al Ministero per l'ottenimento dei finanziamento è un passaggio fondamentale". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nella sala conferenze della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia, dove è stato presentato ai Comuni, alle imprese, alle associazioni datoriali e sindacali, il dossier predisposto per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa del Polo petrolchimico di Siracusa.

Ai lavori, oltre a Musumeci, ha partecipato anche il prefetto di Siracusa, Giuseppa Scaduto. Il dossier è stato illustrato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano e dal dirigente generale dello stesso, Carmelo Frittitta.

"Noi abbiamo costruito il documento con i parametri avuti dal Ministero - ha sottolineato Turano -. Voglio presentare un documento in regola e non voglio prestare il fianco a eventuali bocciature. Questa zona è in quasi crisi e non pensare di trovare un rimedio significa immaginare una nuova Ilva. Se il polo industriale va in crisi per tutta la Sicilia è un problema economico".