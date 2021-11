Contagi covid triplicati a San Gregorio di Catania in meno di un mese

Dai 12 positivi del 19 ottobre scorso, i contagiati a San Gregorio di Catania sono diventati 33, tutti domiciliati tranne uno in altra struttura. Gli isolati si attestano a 53 unità. Una situazione che risente dell'andazzo nazionale e dell'arrivo dell'inverno e dell'acuirsi della diffusione virale. Lo rende noto il sindaco, Carmelo Corsaro, che esorta la cittadinanza a vaccinarsi perché è l'unico modo per contrastare la diffusione del virus.

Secondo i dati relativi ai contagiati la maggior parte di loro è al di sotto dei 60anni e non vaccinata. Tra i contagiati vi è pure qualche anziano vaccinato.

"I sangregoresi over 60 si sono dimostrati molto diligenti - sottolinea Corsaro - tant'è che l'86,75 per cento di loro, esattamente 2.710 cittadini su un campione di 10.181 vaccinabili, ha assunto una prima dose. Nell'insieme gli immunizzati totali sono circa il 76 per cento. Un aumento di quasi 3 punti percentuale rispetto agli ultimi dati. Di fatto dal 73,03 per cento del 19 ottobre si è passati al 75,80 per cento del 12 novembre (7.717 cittadini immunizzati). Un ritmo lento rispetto alle altre medie e rispetto all'acuirsi della diffusione del virus in Italia"