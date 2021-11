Basket, in serie B grande prova della Virtus Kleb Ragusa: al Pala Padua battuto il Cassino

Ragusa vince in casa contro la Virtus Cassino e riprende la marcia nel girone D del campionato di B. Precisi in area e letali in contropiede, i ragusani chiudono +17 il primo tempo. Spinti dalle triple di Sorrentino (21 punti, 4 su 6 dall’arco), con l’intensità difensiva sempre alta, i ragazzi allenati da Bocchino allungano nel terzo quarto, raggiungono il massimo vantaggio (+32) in avvio di quarto quarto per poi controllare il punteggio e congelare il successo.

«Sono contento della prestazione dei miei ragazzi - dice coach Antonio Bocchino -. Siamo stati in partita sin dal primo quarto, non perdendo mai la lucidità né l’obiettivo da raggiungere. Venivamo dalla sconfitta a Sant’Antimo e in settimana abbiamo c ambiato i piani di lavoro per arrivare a questo incontro per non fallire l’appuntamento. Ci sono delle cose da migliorare, sulle quali lavoreremo nei prossimi giorni, per permettere alla squadra di chiudere il cerchio. Testa alla prossima domenica, ancora in casa incontreremo Salerno e per noi sarà importante non arretrare la corsa»

VIRTUS KLEB RAGUSA – VIRTUS CASSINO: 90 - 66

Parziali: 25-20; 50-33; 69-47

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 8, Rotondo 12, Da Campo 13, Simon 7, Festinese 3, Sorrentino 21, Salafia 2, Canzonieri, Picarelli 10, Ianelli 14

Coach Bocchino

VIRTUS CASSINO

Idrissou 6, Teghini 7, Gambelli, Moffa 8, Ly-Lee 10, Provenzani 2, Ani 11, Lestini 2,

Birra 11, Campori 9

Coach Vattese

Arbitri: De Rico - Frigo