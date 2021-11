Covid, ancora in aumento i contagi nel Ragusano: sono 177

Nessun decesso per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Resta quindi fermo a 376 il numero di persone decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati dei positivi, c’è un altro aumento: complessivamente sono 177 (ieri erano 169): 164 si trovano in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in ospedale e 3 in Rsa Covid. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 6 Acate, 6 Chiaramonte, 10 Comiso, 5 Giarratana,

25 Ispica, 26 Modica, 4 Monterosso, 13 Pozzallo, 46 Ragusa, 9 Santa Croce, 4 Scicli, 10 Vittoria.