Vittoria, convocato per il 23 il primo Consiglio Comunale

Si insedierà martedì 23 novembre alle ore 18,30 nella sala "Carfí", nei locali dell’antica centrale elettrica di via Carlo Alberto, il Consiglio Comunale, dopo il turno di ballottaggio delle amministrative avvenuto il 24 e 25 ottobre scorsi. All'ordine del giorno:

1. Il giuramento dei Consiglieri eletti ed insediamento del Consiglio comunale;

2.L’ esame delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità per la convalida dei Consiglieri eletti;

3. Le eventuali surroghe dei Consiglieri non convalidati;

4.L’ esame delle eventuali situazioni di incompatibilità dei Consiglieri eletti;

5.L’ elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

6. L’elezione del vice Presidente del Consiglio Comunale;

7. Il giuramento del Sindaco e la comunicazione della composizione della Giunta Municipale. Infine, l’elezione della Commissione elettorale.

Nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19, l’accesso del pubblico sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili, in osservanza delle limitazioni prescritte per evitare

gli assembramenti. E’ obbligatorio per tutti i presenti indossare correttamente la mascherina protettiva ( deve coprire la bocca ed il naso).

I presenti alla seduta dovranno essere forniti di “green pass”, che dovranno esibire a richiesta del personale incaricato per la verifica con l’applicazione “Verifica C-19”. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.