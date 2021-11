"55 vite a rischio al largo della #Libia! Alarm phone è in contatto con ~55 persone in urgente difficoltà, la loro barca si sta rompendo e entra acqua. Abbiamo allertato le autorità e speriamo che i soccorsi arrivino in tempo per evitare le morti! Non lasciateli annegare!". Così Alarm Phone su Twitter.