Sos da una imbarcazione a largo di Trapani, ricerche Guardia costiera

In corso da ore una Ricerca e Soccorso da parte della Guardia costiera dopo l'SOS lanciato da un'imbarcazione al largo di Trapani, non lontano dall'isola di Marettimo. Secondo quanto riferito, sono quattordici i migranti in difficoltà a bordo di una piccola barca e sono subito partite le operazioni di salvataggio alla ricerca dei dispersi. Due gli elicotteri adoperati fin dal primo pomeriggio, l'AW139CP della Guardia Costiera e l'HH139B dell'Aeronautica Militare, mentre in serata il SAR si è arricchito di un pattugliatore Bigliani G.118 Inzucchi della Guardia di Finanza, nella speranza di individuare e trarre in salvo i migranti. Le procedure sono in corso.