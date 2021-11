Cade da monopattino, 40enne in prognosi riservata a Palermo

Incidente a Palermo nel pomeriggio in seguito al quale un uomo di 40 anni è in prognosi riservata al Civico di Palermo dopo essere caduto da un monopattino elettrico in via Paternostro, non lontano dal Politeama. Dopo la caduta dal mezzo della micromobilità, l'uomo ha sbattuto la testa e sull'asfalto è rimasta una chiazza di sangue, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Non sembrano esserci testimoni di quanto accaduto, ma l'ipotesi più accreditata è quella di uno scontro con un automobilista o un motociclista che non si è poi fermato a prestare soccorso.

Stando a una prima ricostruzione, sia il quarantenne a bordo del monopattino che il presunto pirata della strada avrebbero svoltato nella stessa traversa contemporaneamente e ci sarebbe stata l'inevitabile collisione.

In alternativa, potrebbero essere state le cattive condizioni dell'asfalto a far perdere il controllo del mezzo. La polizia municipale sta verificando se una telecamera di un negozio nella zona possa aver ripreso quanto accaduto.