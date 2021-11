Basket, serie C Silver: nel derby ibleo del Pala Davolos con la Virtus Ragusa sorride l'Olympia Comiso

Per la quinta giornata del campionato di basket di serie C Silver la Virtus Ragusa affronta in trasferta al Pala Davolos l’Olympia Comiso in quello che ormai è considerato a tutti gli effetti il “derby ibleo”. Grande prova per i ragazzi allenati da coach Trovato che hanno spinto a tutto campo per accaparrarsi la vittoria ma che nell’ultimo quarto ha visto la compagine casalinga prevalere e vincere con uno scarto di soli 4 punti.

«Peccato per il risultato finale – commenta nel post match coach Trovato – perché ce la siamo giocata fino all’ultimo. Abbiamo ancora tante cose da migliorare, situazioni che sono emerse in questa partita, e per questo aumenteremo i nostri sforzi in settimana durante gli allenamenti. Il Comiso è una buona squadra che ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni e ci ha tenuto a bada non perdendo mai la calma e la lucidità. Per andare avanti in questo campionato dobbiamo alzare l’asticella delle nostre prestazioni e migliorare alcuni nostri schemi di gioco. Faremo tesoro degli errori di questa partita perché nel proseguimento del campionato non dobbiamo più commetterli. Plauso però va ai miei ragazzi che nonostante tutto si sono battuti senza risparmiarsi mai».

OLYMPIA COMISO - VIRTUS RAGUSA: 74 - 70

Parziali: 12-15; 35-35; 59-49

OLYMPIA COMISO

Dispinsieri 12, Turner 8, Savarese 8, Occhipinti 15, Balaes 9, Farruggio 12, Pace 4,

Ventura 6

Coach Farruggio

VIRTUS RAGUSA

Marletta 9, Iurato 23, Carnazza 7, Comitini 2, Cannizzaro 4, Incremona 2,

Cataldi 11, Schembari 2, Bocchieri 2, Girgenti 8, Occhipinti ne

Coach Trovato

Arbitri: Filesi - Giunta