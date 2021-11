Bankitalia: campagna vaccini spinge crescita del pil in Sicilia, + 7%

"Dalla primavera del 2021 l'attività economica in Sicilia è tornata a crescere, favorita dall'accelerazione della campagna di vaccinazione e dal.progressivo allenamento delle misure di restrizione".

È quanto emerge dal rapporto "L'economia della Sicilia/aggiornamento congiunturale" della Banca d'italiano, presentato stamani in conferemza stampa.

Per il primo semestre dell'anno, Bankitalia rileva una espansione del Pil siciliano di circa il 7 per cento, "una crescita robusta ma lievemente inferiore a quello della media italiana". "Il miglioramento della congiuntura è proseguito nei mesi estivi" si legge nel rapporto.