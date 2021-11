Protocollo d’intesa tra Rete museale degli Iblei e Accademia di Belle Arti di Siracusa

Un protocollo d’intesa tra la Rete museale degli Iblei e l’Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa | MADE Program per far rivivere un pezzo di storia del nostro territorio. A firmarlo il presidente della Rete, Paolino Uccello, e il direttore dell’Accademia, Alessandro Montel, i quali ambiscono a creare un legame sempre più saldo tra passato e presente. Tra gli antichi mestieri promossi dalla Rete e gli studi dei giovani allievi dell’Accademia. Un’iniziativa che, tra l’altro, estende il raggio d’azione della Rete museale degli Iblei dalla zona montana della provincia alla città di Siracusa, rappresentando un primo, significativo passo verso ulteriori, importanti attività non più circoscritte, o comunque non solo, a una parte del Siracusano. Molto soddisfatti Cetty Bruno, direttrice della Rete Museale e Paolino Uccello.