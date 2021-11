Altalena di contagi nel Ragusano. I positivi sono 175, mentre non si registra nessun decesso e il numero dei morti è sempre di 376. Dei 175 positivi, 164 sono in isolamento e 7 ricoverati in ospedale. Il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 5, Chiaramonte Gulfi 6, Comiso 10, Giarratana 6, Ispica 24, Modica 27, Monterosso Almo 3, Pozzallo 15, Ragusa 46, Santa Croce Camerina 10, Scicli 4, Vittoria 8.