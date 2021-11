La morte di Federico a Floridia, stasera in tv alle 'Iene'

Giulio Golia prova a far luce su un incidente mortale avvenuto lo scorso anno a Floridia, un paesino a pochi chilometri da Siracusa, dove perse la vita il giovane Federico Santangelo. Il diciasettenne era a bordo del suo motorino quando, uscendo fuori strada, si schiantò. Il caso è stato archiviato come incidente autonomo, ipotesi che non ha mai convinto i genitori e gli amici del ragazzo che oggi chiedono, a chiunque abbia visto qualcosa, di farsi avanti. Il reportage delle Iene andrà in onda nella puntata di stasera su Italia 1 alle 21,30.