Sconcerto a Floridia dopo video in tv, "Federico forse ucciso da auto pirata"

Federico Santangelo sarebbe stato ucciso da un'auto pirata. E' quanto emerge dall'inchiesta di Giulio Golia, inviato delle 'Iene' andata in onda su Italia 1, martedì 16 novembre. Così sarebbero stati fondati i dubbi e le perplessità dei genitori dello studente del 'Fermi' morto un anno fa in un incidente stradale avvenuto a Floridia nella zona artigianale. Da una serie di filmati messi in onda dal programma di Mediaset, si vede un'auto, identificata per una Ford Fiesta che avrebbe centrato il ragazzo, alla guida di una moto di un suo amico, facendolo finire sull'asfalto. Si tratta di immagini registrate dalle telecamere del Comune e di alcune aziende private, che sarebbero state consegnate alla Tenenza dei carabinieri dopo la tragedia. Sono i militari dell' Arma a scrivere che si è trattato di un incidente autonomo, ma il papà del ragazzo contesta la versione ufficiale dell'incidente e registra una conversazione in caserma, dove però gli viene ribadito che il giovane non avrebbe avuto nessuna collisione con altri veicoli. Una vicenda che solleva sconcerto a Floridia e lascia nella disperazione la famiglia Santangelo che adesso chiede giustizia per la morte di Federico. Dal momento dell'incidente sarebbero passati 20 minuti prima che in contrada Vignarelli arrivassero i soccorsi. Era stata una donna che doveva andare alla guardia medica, a dare l'allarme. Chiese di inviare un'ambulanza ma le fu risposto che bisognava chiamare il 118 per farla intervenire. E pensare che la postazione del 118 era a poche decine di metri dal ragazzo che forse dopo la caduta era ancora agonizzante. Dall'inchiesta delle Iene è pure emerso che le Ford Fiesta immatricolate che ci sono tra Floridia e Solarino non sono oltre 200. Nell'immediatezza del fatto non sarebbe stato difficile arrivare ai proprietari dei mezzi anche per controllare la carrozzeria del veicolo.

La vicenda merita l'attenzione della Procura della Repubblica che sicuramente acquisirà il servizio televisivo per trarre le conclusioni sulla morte di Federico Santangelo. Una vita spezzata a 16 anni e forse con un 'pirata' della strada che ancora oggi circola senza impunità.