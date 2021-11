Augusta torna ad essere sott'acqua: famiglie isolate per il maltempo

Augusta torna ad essere sommersa dall'acqua. In città alcune famiglie sono isolate per allagamenti vari, strade intransitabili e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per aiutare la popolazione. La città è bloccata all'entrata da questa mattina poco prima dell'alba. Le strade sono intransitabili, tra viale delle Americhe a piazzale Fontana. Forti disagi alla Borgata e la caduta della grandine ha complicato la situazione. Qualche automobilista è rimasto in panne e l’acqua è entrata in diverse abitazioni. Tante le segnalazioni giunte alla Protezione civile.

Il sindaco Giuseppe Di Mare questa mattina ha già chiuso le scuole, in extremis, e invita la popolazione “ad uscire solo per necessità anche perché le previsioni per la giornata non sono buone e piuttosto che un’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale ieri questa avrebbe dovuto essere un’allerta rossa”.