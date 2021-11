Denunciato a Noto per oltraggio a pubblico ufficiale

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di un celere intervento operativo, hanno denunciato un uomo di 43 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella serata del 15 novembre scorso, un equipaggio della volante è intervenuto in via Ducezio, presso un locale pubblico, ove era stata segnalata un’accesa discussione tra due uomini.

I Poliziotti verificavano che si trattava di un noto pregiudicato, in stato di ubriachezza, con contusioni sul corpo.

L’uomo inveiva contro gli avventori del locale ed in particolare nei riguardi di uno di essi. La violenza dell’individuo non si arrestava neanche davanti agli agenti che per immobilizzarlo hanno dovuto fare ricorso allo spray al peperoncino.

Alla base del comportamento del denunciato vi erano futili motivi legati ad un alterco con la compagna, a difesa della quale era intervenuto un altro uomo.

Infine, il violento, condotto nei locali del Commissariato, è stato denunciato per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.