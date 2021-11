Sostituzione di persona, 18enne denunciato a Siracusa

Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile, a seguito di attenta attività di indagine, hanno denunciato un siracusano di 18 anni per il reato di sostituzione di persona.

Il giovane, ponendo in essere una condotta ingannevole al fine di arrecare danno ad un condominio sito nei pressi di via Cassaro, dove egli abita, si è sostituito all’amministratore ed ha inoltrato richiesta all’Enel di chiusura del contatore e cessazione della fornitura elettrica per lo stabile condominiale, causando ai condomini un evidente disagio.