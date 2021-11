Agenti delle volanti di Siracusa, sezione trattazione e coordinamento atti di polizia giudiziaria, a seguito di indagini ( ovvero visione delle registrazioni di telecamere a circuito chiuso ) hanno denunciato un uomo do 32 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto di alcolici, perpetrato in un supermercato di Via Elorina.