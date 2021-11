Tromba d'aria assassina a Modica, a Frigintini uccide il titolare di un bar

l maltempo che si è abbattuto nella Sicilia orientale, tra Ragusa e Siracusa questa notte ha fatto un morto a Modica. Le notizie al momento sono frammentarie ma la tromba d’aria che ha sconquassato vastissime aree rurali con epicentro tra Frigintini e le contrade Bosco, Serrameta, Sant'Elena è purtroppo costata la vita ad una persona. La vittima è Pino Ricca, 53 anni, titolare di un bar e viveva a Frigintini, una frazione di Modica, insieme con la sua famiglia.

Tanti sacrifici fatti ogni giorno per realizzare i sogni del figlio Piergiorgio da poco laureato in giurisprudenza e per dare una vita serena alla sua amata famiglia.

Sogni semplici che desiderano tutti, una bella casa, una vita tranquilla fatta di cose semplici come lo era lui, un uomo di poche parole e forse i suoi clienti abituali lo apprezzavano proprio per questo.

Ricca come ogni mattina era uscito di casa quando in contrada Serrameta Trebalate è stato investito in pieno dalla tromba d’aria.

Ingenti i danni alle abitazioni private, ai pali della luce, ai muri di contenimento. Tantissime case sono rimaste senza energia elettrica. Le squadre della Protezione Civile sono impegnate a rispondere alle numerose richieste di soccorso.

Anche Comiso verso le 8 è stata investita da una tromba d'aria. La tromba d'aria ha interessato anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, vicino il rifornimento Lukoil. E' stata chiusa la strada provinciale, 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi dopo che il materiale di copertura è volato dai tetti di alcune botteghe ed è finito sulla strada. Stanno lavorando vigili del fuoco, polizia e tecnici dei comuni.