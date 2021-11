Area di crisi del Petrolchimico, entrano pure i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte

"Anche i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte saranno inclusi nella proposta di area di crisi industriale complessa per il Polo petrolchimico siracusano". Lo annuncia l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. "Abbiamo approfondito la posizione del Sistema Locale del Lavoro di Lentini - spiega l'assessore Turano - e sono emersi elementi di novità riguardanti soprattutto investimenti per la produzione di idrogeno verde ricadenti nei comuni della zona nord della provincia siracusana. Elementi che sono stati valutati coerenti con i parametri oggettivi per la costruzione della proposta di area di crisi industriale".

Con l'inclusione del Sistema Locale del Lavoro di Lentini, che coinvolge anche i comuni di Carlentini e Francofonte, il dossier sull'area del petrolchimico è definito per l'adozione da parte della giunta regionale che disporrà la trasmissione al Ministero dello Sviluppo economico.