Msf, 10 migranti morti a largo della Libia

Durante una difficile operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, a circa 30 miglia dalle coste libiche, le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della nave Geo Barents hanno trovato ieri dieci persone decedute sul fondo di un'imbarcazione di legno stracarica di persone. Avvertita da Alarm Phone e dall'aereo di ricognizione civile Seabird, mentre la barca stava imbarcando acqua, la Geo Barents è arrivata quando ormai era troppo tardi per sventare questa tragedia. I

sopravvissuti hanno informato MSF che c'erano altre persone nel ponte inferiore dell'imbarcazione che non rispondevano più. Dopo aver portato al sicuro 99 naufraghi, il team di MSF ha trovato i corpi senza vita di 10 persone. I sopravvissuti hanno raccontato agli operatori di MSF che le persone decedute avevano passato più di 13 ore stipate nella pancia della barca, dove l'aria era satura delle esalazioni di carburante. Le persone sono molto probabilmente decedute per asfissia.