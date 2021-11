Modica, domani i funerali di Pino Ricca: il sindaco proclama lutto cittadino

Lutto cittadino, domani, giovedì, a Modica, quando saranno celebrati i funerali di Pino Ricca, il 53enne commerciante ucciso dalla furia di un tornado, questa mattina, all'alba, nei pressi della frazione modicana di Frigintini. L'ultimo saluto a Pino Ricca, titolare del Caffè Orientale di via Vittorio Veneto, nel centro storico di Modica, sarà dato nella Basilica Santuario della Madonna delle Grazie, alle 15,30. Secondo la ricostruzione della tragedia, Pino Ricca, sarebbe uscito dalla sua casa per salire in macchina e andare ad aprire il bar-tabacchi. La furia del tornado lo ha investito in pieno e lo ha scaraventato, dapprima, sul parabrezza dell'auto e, quindi, sul cancello dell'abitazione. Per lui non c'è stato nulla da fare.

La città è rimasta scossa dalla tragedia. Increduli e addolorati i commercianti di via Vittorio Veneto che avevano un rapporto di sincera amicizia con Pino Ricca. Era piacevole abitudine di ogni mattina il caffè consumato nel bar di Pino Ricca, o i commenti sulle vicende politiche e, più raramente, su quelle sportive. La drammatica notizia si è diffusa in pochi minuti suscitando sgomento e profonda tristezza. Alcuni dei commercianti di via Vittorio Veneto, a nome di tutti i colleghi, ha legato mazzi di rose alla saracinesca del Caffè Orientale con messaggi che richiamano l'amicizia e la stima per Pino Ricca, strappato alla vita da un destino tanto crudele quanto assurdo.