Modica, danni per il maltempo: come fare le segnalazioni

E’ già partita la conta dei danni subiti a seguito di questa ondata violenta ed inaspettata che ha flagellato il territorio modicano. Già nel primo pomeriggio il Sindaco ha accompagnato il Presidente della Regione, Nello Musumeci, a perlustrare le zone più colpite. In particolar modo i due esponenti politici si sono soffermati sulle contrade Serrameta, Bosco, S.Elena e su Frigintini. Le squadre della Protezione Civile hanno coadiuvato i Vigili del Fuoco per rispondere alle numerose richieste di aiuto da parte di cittadini rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni senza luce. Per raccogliere ulteriore testimonianza di danni ricevuti, il Comune di Modica ha attivato un numero di cellulare dove poter inviare documentazione fotografica, dati anagrafici e indirizzo. I diretti interessati saranno quindi ricontattati per formalizzare poi la propria istanza. Il numero da contattare è il 3313040133