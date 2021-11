Tragedia a Sassuolo, 38enne stermina la famiglia e poi si suicida

Ha ucciso la moglie, la suocera di 64 anni e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita. E' successo a Sassuolo, in via Manin, fra le 15 e le 16. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto la polizia coadiuvata dagli agenti della Scientifica. L'unica ipotesi alla quale stanno lavorando gli agenti della squadra mobile è quella dell'omicidio/suicidio. Sul posto anche carabinieri e polizia locale che hanno transennato l'intera strada, non troppo distante dal centro di Sassuolo. L'uomo di 47 anni, ritenuto l'omicida della convivente, dei loro due figli e della madre di lei, lavorava in un supermercato di Sassuolo e, secondo le prime risultanze investigative, sarebbe di origine tunisina. La madre dei suoi figli, italiana, era impegnata invece in lavori di pulizia.

FOTO ANSA