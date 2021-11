Modica, "Storie di vita e altre dolcezze": presentazione il 19 al Palazzo della Cultura

“Storie di vita ed altre dolcezze” opera prima del giornalista e scrittore modicano Marco Sammito, giunta alla prima ristampa, sarà oggetto di presentazione grazie ad un’iniziativa promossa dal Rotary Club di Modica e del Kiwanis Club di Modica.

L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 19,30 al Palazzo della Cultura, sala “Salvatore Triberio”, dove l’autore converserà con Giovanni Favaccio.

L’opera è la raccolta di dodici novelle su personaggi, storie ad avvenimenti accaduti a Modica nel corso degli anni e di cui il giornalista autore è stato diretto testimone o per aver narrato accadimenti di cui ha avuto testimonianza per voce dei protagonisti.

Il libro edito dalla casa editrice “Incipit 23” di Milano è stato presentato il mese scorso con successo di pubblico e di critica nel capoluogo lombardo ad un folta di comunità iblea che da anni vive e opera a Milano.