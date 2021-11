Raddoppio Ragusa-Catania, aumenta il costo dell'opera: 995 milioni invece degli iniziali 754

Si è tenuto oggi nella Sala Giunta del Comune di Ragusa, l’incontro di verifica della procedura per il raddoppio della Ragusa – Catania nell’occasione del 18° anniversario dalla prima manifestazione denominata “MARCIA LENTA” del 17 novembre 2003. Compie quindi diciotto anni il “COMITATO per il raddoppio della RG-CT” che, continuando nell’opera di monitoraggio, verifica e stimolo ha, nell’occasione, convocato gli attori principali. Hanno partecipato il commissario straordinario Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, Luigi Mupo dirigente Anas, rup dell’opera, Ferdinando Croce consulente giuridico del Commissario. Sono stati presenti e parte attiva del tavolo i parlamentari regionali Stefania Campo e Nello Di Pasquale. Tramite il presidente Musumeci sono giunti i saluti e la vicinanza dei deputati regionali Giorgio Assenza e Orazio Ragusa. Musumeci ha informato gli intervenuti che, a causa delle opere di compensazione, delle prescrizioni e delle variazioni progettuali, il costo dell’opera è aumentato a 995 milioni circa rispetto ai 754 milioni previsti dal definitivo. La differenza verrà colmata da ulteriori fondi statali e ciò dopo l’interlocuzione avuta dal commissario con il Ministro Giovannini che in tal senso ha rassicurato.