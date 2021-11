Vittoria, Associazione "èVviva": Manuelmarco Migliorisi lascia la presidenza

Manuelmarco Migliorisi si è dimesso da presidente dell’associazione èVviva, e ha lasciato anche il direttivo. La notizia è stata ufficializzata in queste ore, nel corso dell’assemblea dei soci convocata dallo stesso per chiudere questa importante parentesi formativa e personale.

Preso atto di tale volontà, i soci hanno ringraziato Manuelmarco per quanto fatto in questi anni, certi che i rapporti umani proseguiranno al di là di questa collaborazione che ha visto il gruppo di giovani ed intraprendenti vittoriesi lavorare ed impegnarsi per la città e insieme alla città, scrivendo numerose, belle pagine di storia.

Tanti sono stati, in questi anni, gli appuntamenti politici e culturali organizzati, tutti con ospiti di grande spessore e caratura nazionale: da Tito Boeri a Carlo Cottarelli, fino ad arrivare agli eventi on line dopo l’avvento della pandemia e a quelli ai quali ha attivamente collaborato il compianto Gianni Molè.

“Ogni ciclo ha un inizio e una fine, – ha dichiarato Migliorisi – e chi mi conosce sa che se decido di dedicarmi ad un progetto lo faccio anima e corpo, oppure lascio perdere. Così è stato anche con èVviva, ma ora ritengo sia arrivato il momento di pensare al mio lavoro e alla mia vita personale. Sono stati 2 anni fantastici, di esperienze, formazione e crescita personale, e per questo voglio ringraziare tutti i miei compagni di viaggio. èVviva non è stata una mia creatura, ma lo è di chi ancora oggi ne fa parte. È stata una decisione difficile per me, ma si arriva sempre ad un punto in cui bisogna fermarsi a riflettere, e avere il coraggio di fare un passo indietro per lasciare spazio ad altri. Per me è tempo di crescita lavorativa, di nuovi stimoli e nuovi sogni da trasformare in realtà” ha concluso.

Nelle prossime settimane l’associazione procederà al rinnovo delle cariche all’interno del direttivo.