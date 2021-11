Calcio di Promozione, il Modica prepara il derby di domenica: al "Vincenzo Barone" arriva il Vittoria

Dopo due giorni di riposo, il Modica Calcio di Giancarlo Betta, è tornato al lavoro per preparare il derby con Il Club Calcio Vittoria in programma domenica pomeriggio alle 14,30 al “Vincenzo Barone”.

I rossoblù, nonostante la pioggia battente hanno lavorato sotto lo sguardo attento dello staff tecnico che punta a migliorare ulteriolmente le condizioni fisiche di tutta la rosa a disposizione.

La sfida di sabato scorso al “Megarello” parla di un Modica “solido” in difesa che ha non ha concesso quasi nulla ai propri avversari meritando ampiamente il successo che permette di rimanere saldamente in quarta posizione alle spalle di Gela, Comiso e Mazzarrone.

“Sabato scorso – spiega Antonio Toscano – abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister e abbiamo ottenuto un successo importante che ci permetterà di affrontare con maggiore serenità il derby con il Vittoria. Abbiamo iniziato a preparare la sfida di domenica che io, e penso tutti i miei compagni vogliamo vincere per dare continuità ai risultati e regalare una gioia ai nostri tifosi che a quanto pare si stanno organizzando per sostenerci alla grande. Sappiamo che il Vittoria è una buona squadra e dovremo restare concentrati dal primo minuto al novantacinquesimo per ottenere i tre punti. Il derby – conclude Toscano – è una partita dal fascino particolare e aperto a ogni risultato, ma io non mi accontento di giocarlo, ma voglio vincerlo”.

Per domenica al “Vincenzo Barone”, intanto, si va verso il sold out. I biglietti d’ingresso allo stadio nel settore “Locali”, infatti, sono andati a ruba in tutti i punti vendita ufficiali. Pochissimi i tagliandi ancora disponibili, che presumibilmente andranno a ruba nel giro di poche ore.