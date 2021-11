Sassuolo, uccide la moglie, la suocera e 2 figli: poi si toglie la vita

Ha ucciso la moglie, la suocera e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita. È successo a Sassuolo (Modena), in via Manin, fra le 15 e le 16.

Sul posto la polizia.

Ha 38 anni l'uomo che ha ucciso la convivente, i figli di due e cinque anni e la madre di lei, per poi suicidarsi. Si tratta di un tunisino che, secondo quanto emerso, lavorava in un supermercato. E' inoltre emerso che la compagna, addetta alle pulizie, aveva un'ulteriore figlia più grande nata da un'altra relazione: l'allarme sarebbe partito quando nessuno è andata a prenderla a scuola all'orario di uscita pomeridiano. La strage sarebbe dunque avvenuta tra le 15 e le 16.

La scoperta è stata fatta in serata e l'area dove è avvenuta la tragedia è stata isolata. L'abitazione si trova in via Manin 61. Sul posto la polizia con la scientifica che sta conducendo le indagini e i carabinieri con la polizia locale. Arrivato anche il procuratore Tutta la zona è stata isolata.