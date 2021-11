Bambina di 13 anni muore in ospedale a Palermo: disposta l'autopsia

Era ricoverata da ieri in gravi condizioni all'ospedale Di Cristina, a Palermo. I medici hanno tentato di tutto per salvarla.

Purtroppo oggi la bambina di 13 anni è morta. I sanitari hanno dichiarato la morte cerebrale. I genitori hanno deciso di donare gli organi. La procura ha disposto l'autopsia. Le indagini per cercare di risalire alle cause della morte sono coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e condotte dalla squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti.

I medici legali del Policlinico eseguiranno anche gli esami tossicologici per verificare quali sostanze la ragazzina abbia assunto nelle ore precedenti alla crisi, forse dei sedativi per far fronte a una patologia da cui era affetta.