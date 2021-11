Siracusa, venerdì 19 al Teatro Vasquez in scena l'evento "A modo mio"

Dopo il successo della scorsa settimana riscosso ad Agrigento l’evento A Modo mio è pronto a conquistare il pubblico di Siracusa. L’appuntamento è per domani, venerdì 19 novembre, al Teatro Vasquez alle ore 20:30. L’evento è organizzato dall’associazione La Casa del Musicista e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza per la realizzazione del progetto dedicato ai giovani musicisti siciliani. L’obiettivo a lungo termine è quello di dare vita alla Casa del Musicista, un luogo fisico sul modello del CET, il Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol. “Siamo consapevoli, afferma il presidente Luciano Fumia, che si tratta di un obiettivo ambizioso. Intanto tappa dopo tappa gettiamo le basi del nostro progetto e ci concentriamo sulla promozione dei nostri giovani talenti.” A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie. Per la prima tappa di Siracusa a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno le cantanti Alice Albano e Enrica Filocamo. Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band I Peter Pan. Il sindaco di Messina è ambasciatore dell’associazione e presenta il suo cd “Stati d’animo”, il cui ricavato dai diritti d’autore è stato interamente destinato al sostegno della Casa del Musicista. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e parteciperanno all’evento del 19 novembre al Teatro Vasquez riceveranno in omaggio copia del cd. Inoltre, nel corso della serata si procederà all’estrazione di un “Catenox”, un inedito ciondolo in argento prodotto appositamente da Giovanni Raspini e altri doni messi in palio dagli sponsor.