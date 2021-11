Noto, sorpreso a rubare colpisce e ferisce anziano: denunciato un 69enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un uomo di 69 anni, netino, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. I fatti risalgono al febbraio scorso allorquando l’indagato, dopo aver rubato un decespugliatore da un’abitazione di un uomo di 82 anni, usava violenza e minacce nei confronti della vittima per assicurarsi il possesso del bene sottratto e fuggire. In particolare, dopo essere stato colto in flagranza dal malcapitato, il ladro spintonava con veemenza la sua vittima colpendolo con alcuni schiaffi. Quando l’anziano prendeva il cellulare per chiedere l’intervento della Polizia, l’aggressore lo strattonava e lo faceva cadere per terra sferrandogli dei calci. Infine, il denunciato feriva la sua vittima con un coltellino. I successivi accertamenti investigativi consentivano agli investigatori del Commissariato di raccogliere elementi probatori a carico dell’indagato che è stato denunciato.