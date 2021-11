L'addio di Modica a Pino Ricca, il figlio: mio padre sorrideva sempre, salutiamolo con un sorriso

“Mio padre era un uomo semplice e sorrideva sempre. Ora, in questo momento, vorrei che tutti noi lo salutassimo come voleva lui: con un sorriso”. E’ stato il figlio, Giorgio, a dare il commiato a Pino Ricca, al termine del funerale celebrato nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica. A dare l’addio al titolare del Caffè Orientale di via Vittorio Veneto, ucciso, mercoledì mattina, dalla furia del tornado davanti alla sua casa di contrada Trebalate, è stata una folla commossa e ancora scossa da un avvenimento tanto tragico quanto assurdo. C’erano tutti i commercianti di via Vittorio Veneto e di viale Medaglie d’Oro che, al passaggio del corteo funebre, hanno abbassato le saracinesche dei loro negozi, così come hanno fatto quelli di Corso Umberto. In chiesa, in prima fila, vicino alla moglie di Pino Ricca, Graziella, al figlio e ai familiari, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate che ha proclamato il lutto cittadino. Accanto alla bara, poggiata per terra e tra un mare di fiori, due agenti della Polizia locale di Modica in alta uniforme. E, ancora, i rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Protezione civile, Misericordie. Tutti coloro che, in queste ore, si stanno adoperando per alleviare i disagi a chi è stato colpito dall’eccezionale evento atmosferico e che, fin dall’alba di mercoledì, non hanno lesinato impegno nei soccorsi. Prima di arrivare in chiesa, la bara con le spoglie mortali di Pino Ricca, è stata fatta sostare davanti al Caffè Orientale dove il 53enne commerciante si stava recando, anche mercoledì mattina per iniziare il suo lavoro, come ogni giorno, nel bar tabacchi.

Il rito funebre è stato presieduto dal vescovo della Diocesi di Noto, monsignor Antonio Staglianò, con il parroco della Madonna delle Grazie, don Stefano Modica. C’erano anche padre Giovanni Stracquadanio (parroco di San Giorgio), frate Antonello Abbate (parroco di San Pietro), don Umberto Bonincontro, don Rocco e don Crescenzio.

Intensa l’omelia del vescovo che ha voluto citare anche una frase di Sant’Agostino: non si perdono mai coloro che amiamo, perchè possiamo amarli in Colui che non si può perdere”. L’intervento di monsignor Staglianò ha posto l’accento anche sulla necessità di combattere le “metafore” tradizionali della religione proprio con la fede. “La fede cristiana, che non è una favola – ha detto il vescovo – deve diventare comunicazione e speranza in Gesù Risorto. La morte vuole uccidere la speranza della vita e farci credere che Dio possa punire qualcuno. Dio non lo fa. Perchè non ne è capace”.

Poi, all’uscita del feretro, davanti alla bara rivolta al cielo, il grido di uno dei tanti amici di Pino Ricca. “Modica ti saluta. Fai buon viaggio, Pino”.

Concetto Iozzia